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FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці

Події 12:43   26.07.2026
Оксана Горун
FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Протягом дня 26 липня в Харкові фіксують прольоти російських ударних БпЛА. Ворог цілить по АЗС.

Маємо інформацію про падіння FPV-дрона у Шевченківському районі Харкова. На щастя, без детонації та постраждалих. На місці працюють профільні служби“, – написав мер Харкова Ігор Терехов о 10:52 26 липня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що дрон упав на автівку.

Уже за півтори години стався ще один “приліт” – і теж без детонації. Його зафіксували на АЗС в Основ’янському районі Харкова.

“Наразі на місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу”, – зазначив Терехов.

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Нагадаємо, вранці FPV-дрон на оптоволокні вдарив по вантажівці хлібозаводу, водій поранений.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дня 26 липня в Харкові фіксують прольоти російських ударних БпЛА. Ворог цілить по АЗС".