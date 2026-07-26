FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці

Протягом дня 26 липня в Харкові фіксують прольоти російських ударних БпЛА. Ворог цілить по АЗС.

“Маємо інформацію про падіння FPV-дрона у Шевченківському районі Харкова. На щастя, без детонації та постраждалих. На місці працюють профільні служби“, – написав мер Харкова Ігор Терехов о 10:52 26 липня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що дрон упав на автівку.

Уже за півтори години стався ще один “приліт” – і теж без детонації. Його зафіксували на АЗС в Основ’янському районі Харкова.

“Наразі на місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, вранці FPV-дрон на оптоволокні вдарив по вантажівці хлібозаводу, водій поранений.