FPV-дрони один за одним падають у Харкові: Терехов повідомив подробиці
Протягом дня 26 липня в Харкові фіксують прольоти російських ударних БпЛА. Ворог цілить по АЗС.
“Маємо інформацію про падіння FPV-дрона у Шевченківському районі Харкова. На щастя, без детонації та постраждалих. На місці працюють профільні служби“, – написав мер Харкова Ігор Терехов о 10:52 26 липня.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що дрон упав на автівку.
Уже за півтори години стався ще один “приліт” – і теж без детонації. Його зафіксували на АЗС в Основ’янському районі Харкова.
“Наразі на місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу”, – зазначив Терехов.
Читайте також: Загинула 40-річна у Харкові: Синєгубов показав наслідки “прильоту” (фото)
Нагадаємо, вранці FPV-дрон на оптоволокні вдарив по вантажівці хлібозаводу, водій поранений.