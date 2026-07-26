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FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности

Происшествия 12:43   26.07.2026
Оксана Горун
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

В течение дня 26 июля в Харькове фиксируют пролеты российских ударных БпЛА. Враг целится по АЗС.

«Есть информация о падении FPV-дрона в Шевченковском районе Харькова. К счастью, без детонации и пострадавших. На месте работают профильные службы», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 10:52 26 июля.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что дрон упал на автомобиль.

Уже через полтора часа произошел еще один «прилет» — и тоже без детонации. Его зафиксировали на АЗС в Основянском районе Харькова.

«В настоящее время на месте работают взрывотехники, проводящие обследование и обезвреживание боеприпаса», —  отметил Терехов.

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Напомним, утром FPV-дрон на оптоволокне ударил по грузовику хлебозавода, водитель ранен.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 12:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня 26 июля в Харькове фиксируют пролеты российских ударных БпЛА. Враг целится по АЗС".