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Ремонт у котов: в Харькове обновили помещения Центра обращения с животными

Общество 12:01   26.07.2026
Оксана Горун
Ремонт у котов: в Харькове обновили помещения Центра обращения с животными Фото: пресс-служба ХГС

Восстановительные работы провели в домике для котов. Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В частности, коммунальщики покрасили стены и потолок в десяти вольерах, коридорах и других помещениях. Также они заменили светильники и отремонтировали пять летних вольеров для выгула котов», — проинформировали в мэрии.

ремонт в Центре обращения с животными в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним,  ночью 5 марта Центр обращения с животными пострадал от атаки российского беспилотника. Тогда коммунальное предприятие сообщило: наибольшие повреждения получил «Дом котов». Там вылетели окна, посыпался потолок, разбились светильники. В Центре живет около 500 кошек и собак. Желающие забрать питомца могут посетить центр ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: пр. Аэрокосмический, 358.

Рыжий кот в центре обращения с животными
Фото: пресс-служба ХГС

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ремонт в Центре обращения с животными в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 12:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановительные работы провели в домике для котов. Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".