Ремонт у котов: в Харькове обновили помещения Центра обращения с животными

Восстановительные работы провели в домике для котов. Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В частности, коммунальщики покрасили стены и потолок в десяти вольерах, коридорах и других помещениях. Также они заменили светильники и отремонтировали пять летних вольеров для выгула котов», — проинформировали в мэрии.

Напомним, ночью 5 марта Центр обращения с животными пострадал от атаки российского беспилотника. Тогда коммунальное предприятие сообщило: наибольшие повреждения получил «Дом котов». Там вылетели окна, посыпался потолок, разбились светильники. В Центре живет около 500 кошек и собак. Желающие забрать питомца могут посетить центр ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: пр. Аэрокосмический, 358.