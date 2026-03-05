Live

Ночная атака БпЛА: поврежден харьковский Центр обращения с животными (фото)

Происшествия 14:02   05.03.2026
Оксана Горун
Фото: Центр обращения с животными

О разрушениях из-за «прилета» заявило руководство КП «Центр обращения с животными». На территории городского приюта находятся около 500 спасенных и эвакуированных котов и собак. 

По данным предприятия, «прилет» был ночью 5 марта.

«Наибольшие повреждения получил «Дом кошек». В помещении выбиты окна, посыпался потолок, весь пол в осколках, разбиты светильники. Также повреждена крыша и уничтожен некоторый ветеринарный инвентарь. При взрыве напуганные коты пытались скрыться, выпрыгивали через выбитые окна, некоторые от сильного стресса пытались выбраться из клеток», — сообщили в Центре.

Также разрушения есть в «Доме собак»: повреждено освещение вольеров и частично — помещение операционной. Постражали склады с кормом для животных.

Самих жителей приюта уже обследовали ветеринары: все живы, но испытали сильный стресс.

«У некоторых котиков сколы на зубах, гематомы на десне и раны на мордашках, — отметили в КП. — Животные всегда чувствуют опасность гораздо острее людей. Каждый взрыв рядом с приютом — это сильный стресс для наших подопечных, среди которых много эвакуированных животных из прифронтовых и «красных» зон. Некоторые из них уже пережили потерю дома и спасение с опасных территорий. Так, один из котиков из-за сильного стресса вырвал на себе шерсть. Еще один маленький котенок от страха смог как-то выбраться из клетки и застрял между обломками окна».

Сейчас сотрудники приюта устраняют последствия разрушений. Животных, чьи вольеры повреждены, временно перевели в другие помещения.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что ночью город атаковали два «Шахеда». Удары пришлись по Индустриальному и Основянскому районам.

