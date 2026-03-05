Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
Про руйнації через “приліт” заявило керівництво КП “Центр поводження з тваринами”. На території міського притулку знаходяться близько 500 врятованих та евакуйованих котів і собак.
За даними підприємства, “приліт” був уночі 5 березня.
“Найбільших пошкоджень зазнав “Будинок котів”. У приміщенні вибито вікна, посипалась стеля, вся підлога в уламках скла, розбиті світильники. Також пошкоджено дах та знищено деякий ветеринарний інвентар. Під час вибуху налякані коти намагалися сховатися, вистрибували через вибиті вікна, деякі від сильного стресу намагалися вибратися з кліток”, – повідомили в Центрі.
Також руйнації є в “Будинку собак”: пошкоджене освітлення вольєрів та частково – приміщення операційної. Постраждали склади із кормом для тварин.
Самих мешканців притулку вже обстежили ветеринари: всі живі, але зазнали сильного стресу.
“У деяких котиків сколи на зубах, гематоми на яснах та рани на мордочках, – зазначили в КП. – Тварини завжди відчувають небезпеку значно гостріше за людей. Кожен вибух поруч із притулком — це сильний стрес для наших підопічних, серед яких є багато евакуйованих тварин із прифронтових та “червоних” зон. Деякі з них уже пережили втрату дому та порятунок із небезпечних територій”.
Читайте також: Що з тигренятами з екопарку під Харковом після удару КАБом (відео)
Наразі співробітники притулку усувають наслідки руйнувань. Тварин, чиї вольєри пошкоджені, тимчасово перевели до інших приміщень.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов інформував, що вночі місто атакували два “шахеди”. Удари припали по Індустріальному та Основ’янському районах.
