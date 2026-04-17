Під масованим обстрілом БпЛА опинилося вночі підприємство в Люботині
У Харківській облпрокуратурі розповіли, що вночі 17 квітня близько 00:35 розпочався масований обстріл безпілотниками у Люботині.
Загалом ворог випустив по підприємству десять безпілотників. Відомо про трьох постраждалих. Усі вони – співробітники атакованого об’єкту.
“Поранення отримав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес. Ударною хвилею та уламками пошкоджено приватні домоволодіння, автомобілі“, – уточнили в прокуратурі.
Попередньо, росіяни били по Люботину БпЛА типу “Герань-2”.
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака РФ, БПЛА, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Під масованим обстрілом БпЛА опинилося вночі підприємство в Люботині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 09:46;