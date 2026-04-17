Під масованим обстрілом БпЛА опинилося вночі підприємство в Люботині

Події 09:46   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі розповіли, що вночі 17 квітня близько 00:35 розпочався масований обстріл безпілотниками у Люботині. 

Загалом ворог випустив по підприємству десять безпілотників. Відомо про трьох постраждалих. Усі вони – співробітники атакованого об’єкту.

Обстріл Люботина 17 квітня

Поранення отримав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес. Ударною хвилею та уламками пошкоджено приватні домоволодіння, автомобілі“, – уточнили в прокуратурі.

Попередньо, росіяни били по Люботину БпЛА типу “Герань-2”.

