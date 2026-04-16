Чим став частіше обстрілювати ворог Харків, що з Печенізькою греблею – поліція

Суспільство 14:23   16.04.2026
Вікторія Яковенко
Впродовж квітня армія РФ обстріляла Харків 61 раз. Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар в етері “Суспільного” зазначив, що ворог застосовує для атак, в основному, безпілотники та ракети.

“Ми провели маленьку аналітику: взяли кількість ударів у квітні 2025 року та порівняли з квітнем 2026 року. І прийшли до висновку, що ворог на 67,7% збільшив кількість уражень по Харкову та області. Ми фіксуємо, що ворог відмовляється від ракет з РСЗВ, КАБів і повністю переходить на застосування БпЛА “Герань-2” та “Герань-3”, – сказав Токар.

Він також прокоментував удар 14 квітня по Печенізькій греблі. Токар заявив, що для атаки окупанти використали УМПБ-5. Гребля тимчасово закрита для проїзду.

“На місці зафіксували, що удари прийшлися по прилеглій території до гідроспоруди з частковим пошкодженням дорожнього покриття. Зараз рух по цій гідроспоруді тимчасово припинений. Ми пропускаємо по ній тільки спецтранспорт, а сама гідроспоруда потребує огляду фахівцями”, – пояснили в поліції.

Токар зазначив, що ворог не вперше атакую цю греблю.

“З початку року ворог двічі намагався уразити цю споруду. І торік п’ять разів. Але, слава Богу, гідроспоруда витримує ці удари. Зараз неконтрольованого витоку води немає”, – заспокоїв Токар.

Читайте також: Атака на Печенізьку греблю: чи був прорив і витік води — дані гідрологів

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 14:23;

