У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову з використанням безпілотників. Під вогнем опинилися Основ’янський та Слобідський райони міста. На даний момент відомо про постраждалих та масштабну пожежу.

Перші вибухи пролунали близько опівночі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, близько 0:36 було зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою. Глава міста також попередив, що на Харків продовжують іти ворожі бойові дрони.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог завдав удару БпЛА по Основ’янському району. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в житловий п’ятиповерховий будинок.

Внаслідок «прильоту» в Основ’янському районе спалахнула пожежа. Пізніше Ігор Терехов уточнив інформацію: влучання зафіксовано по гаражному кооперативу, розташованому поряд із багатоповерхівками — палають гаражі та автомобілі. Екстрені служби оперативно усувають наслідки ворожих обстрілів.

Станом на 1:00 надходила попередня інформація про кількох постраждалих в Основ’янському та Слобідському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару в Основ’янському районі постраждала 34-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих та їхнього стану уточнюється.

Оновлено об 01:32:

«Ще одне влучання фіксуємо у Київському районі міста — наслідки уточнюємо», — написав мер міста Ігор Терехов.

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив інформацію щодо ще однієї постраждалої в Основ’янському районі: 39-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.