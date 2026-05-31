По Харкову був “приліт”: Синєгубов — про повітряні атаки РФ за добу

Протягом минулої доби атаки БпЛА зазнав Новобаварський район Харкова, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. Раніше про цей «приліт» інформації не було.

Окрім Харкова, за його інформацією, ударів зазнали 15 населених пунктів області. Військові РФ застосували чотири БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», п’ять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронів та ще 24 БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. У с. Лозова Борівської громади – 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади – 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади – 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади – 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади — чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (сел. Золочів), гараж, літню кухню, дві адмінбудівлі (м. Богодухів), автомобіль (с. Степне), два приватні будинки, дві господарчі споруди (с. Лютівка), будівлю (с. Воскресенівка), два приватні будинки (с. Братениця, с. Коротке), два автомобілі (с. Рясне, с. Дегтярі).

У Куп’янському районі пошкоджено будівлю, електромережі (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (м. Барвінкове).

У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Момотове), автомобіль, приватний будинок (с. Руська Лозова), автомобіль (сел. Слатине).

У Чугуївському районі пошкоджено комбайн (с. Варварівка), 2 автомобілі (с. Коробочкине, с. Молодова).

Упродовж суботи, нагадаємо, у Харкові «прильоти» не фіксували. У ніч проти неділі, 31 травня, о 03:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух безпілотників на Харків з півночі, о 04:21 – про дрони на півночі Харківщини курсом на Харків та Богодухів, о 05:27 – про БпЛА на Харків з півночі. Ані мер Ігор Терехов, ані начальник ХОВА Олег Синєгубов про “прильоти” в місті чи області не інформували.