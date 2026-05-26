Live

Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)

Події 16:12   26.05.2026
Вікторія Яковенко
Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль», – розповіли рятувальники.

Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники вже загасили пожежу.

У ДСНС кажуть: надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

пожар в доме на Харьковщине из-за атаки БпЛА
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в доме на Харьковщине из-за атаки БпЛА
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в доме на Харьковщине из-за атаки БпЛА
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 33 людини. Окупанти випустили на регіон ракету «Іскандер», два КАБи, п’ять БпЛА типу “Герань-2”, шість “молний”, дев’ять FPV-дронів, тип ще 15 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
26.05.2026, 16:45
Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)
Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)
26.05.2026, 16:12
Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області
Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області
26.05.2026, 14:49
Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
26.05.2026, 14:14
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, ціни на квіти
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, ціни на квіти
26.05.2026, 17:12
Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷
Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷
26.05.2026, 13:47

Новини за темою:

26.05.2026
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
21.05.2026
Частину окружної перекрили через загрозу FPV-дронів – офіційно
21.05.2026
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
16.05.2026
У Золочівській громаді — «приліт» у психоневрологічний інтернат та поранений
16.05.2026
У Харкові двічі протягом дня БпЛА атакували гаражі: постраждалих – троє


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".