Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)
26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль», – розповіли рятувальники.
Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники вже загасили пожежу.
У ДСНС кажуть: надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 33 людини. Окупанти випустили на регіон ракету «Іскандер», два КАБи, п’ять БпЛА типу “Герань-2”, шість “молний”, дев’ять FPV-дронів, тип ще 15 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 16:12;