Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)

26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль», – розповіли рятувальники.

Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники вже загасили пожежу.

У ДСНС кажуть: надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 33 людини. Окупанти випустили на регіон ракету «Іскандер», два КАБи, п’ять БпЛА типу “Герань-2”, шість “молний”, дев’ять FPV-дронів, тип ще 15 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.