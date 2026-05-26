Дом горел на Харьковщине из-за атаки БпЛА (фото, видео)

26 мая армия РФ ударила БпЛА по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания произошел пожар в доме и хозяйственном здании на общей площади 150 м кв. Также поврежден легковой автомобиль», — рассказали спасатели.

Погибших и пострадавших нет. Спасатели уже потушили пожар.

В ГСЧС говорят: чрезвычайники работали под постоянной угрозой повторных вражеских обстрелов.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 14 населенных пунктов области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов три человека погибли, пострадали 33 человека. Оккупанты выпустили на регион ракету «Искандер», два КАБа, пять БпЛА типа «Герань-2», шесть «Молний», девять FPV-дронов, тип еще 15 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.