Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал об угрозе атаки FPV-дронов в районе окружной утром 21 мая.

Дополнено в 10:43. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: погибшему водителю было 40 лет.

«В результате попадания гражданский автомобиль перевернулся и загорелся. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – добавили в ГСЧС.

10:10. «На границе Малоданиловской и соседней громады зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в автомобиль. Это уже второе попадание за неделю в этом месте. По соображениям безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», – написал Гололобов.

До этого в соцсетях писали, что на окружной горит фура.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что оккупанты атаковали грузовое авто в Харьковском районе. Известно об одном погибшем.