Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал об угрозе атаки FPV-дронов в районе окружной утром 21 мая.
Дополнено в 10:43. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: погибшему водителю было 40 лет.
«В результате попадания гражданский автомобиль перевернулся и загорелся. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – добавили в ГСЧС.
10:10. «На границе Малоданиловской и соседней громады зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в автомобиль. Это уже второе попадание за неделю в этом месте. По соображениям безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», – написал Гололобов.
До этого в соцсетях писали, что на окружной горит фура.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что оккупанты атаковали грузовое авто в Харьковском районе. Известно об одном погибшем.
Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 10:43;