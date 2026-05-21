Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)

Происшествия 10:43   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал об угрозе атаки FPV-дронов в районе окружной утром 21 мая.

Дополнено в 10:43. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: погибшему водителю было 40 лет.

«В результате попадания гражданский автомобиль перевернулся и загорелся. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – добавили в ГСЧС.

10:10. «На границе Малоданиловской и соседней громады зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона в автомобиль. Это уже второе попадание за неделю в этом месте. По соображениям безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», – написал Гололобов.

До этого в соцсетях писали, что на окружной горит фура.

Видео: ХХ

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что оккупанты атаковали грузовое авто в Харьковском районе. Известно об одном погибшем.

Читайте также: Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов

Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
  Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 10:43;

