FPV-дроны атаковали село на Золочевщине: погиб мужчина (фото)
Сегодня, 13 мая, армия РФ ударила FPV-дронами по селу в Золочевской громаде.
«В результате попадания погиб 60-летний мужчина. Повреждены два частных жилых дома и хозяйственные постройки», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Местное издание «Заря» уточнило, что «прилет» произошел в 11:12 в селе Рясное. В момент атаки погибший был в собственном дворе.
«В результате удара Олихов Валерий Казимирович 1965 г.р. погиб на месте. Наш земляк почти 40 лет посвятил работе местного сельхозпредприятия. В воспоминаниях он останется ответственным, доброжелательным, готовым всегда прийти на помощь, настоящим профессионалом своего дела, отцом и дедушкой», — говорится в сообщении.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 15:23;