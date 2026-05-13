FPV-дроны атаковали село на Золочевщине: погиб мужчина (фото)

Общество 15:23   13.05.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 13 мая, армия РФ ударила FPV-дронами по селу в Золочевской громаде.

«В результате попадания погиб 60-летний мужчина. Повреждены два частных жилых дома и хозяйственные постройки», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Местное издание «Заря» уточнило, что «прилет» произошел в 11:12 в селе Рясное. В момент атаки погибший был в собственном дворе.

«В результате удара Олихов Валерий Казимирович 1965 г.р. погиб на месте. Наш земляк почти 40 лет посвятил работе местного сельхозпредприятия. В воспоминаниях он останется ответственным, доброжелательным, готовым всегда прийти на помощь, настоящим профессионалом своего дела, отцом и дедушкой», — говорится в сообщении.

Фото: «Заря»

