Контузия у женщины – россияне с утра атакуют север Харьковщины FPV-дронами

Происшествия 12:23   10.05.2026
Оксана Якушко
10 мая в течение ночи россияне атаковали БпЛА «Молния» и FPV-дронами село Лютовку Золочевской громады, сообщил начальник Золочевской ОТГ Виктор Коваленко.

В результате ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома и хозяйственные постройки.

В 09.30 FPV-дроном россияне ударили по гражданскому легковому автомобилю в поселке Золочев. Повреждены машина, частный дом и помещение магазина.

В 10 утра россияне снова FPV-дроном нанесли удар по Золочеву возле местного рынка. Повреждены торговые павильоны, магазин, два гражданских автомобиля, частный дом. В результате атаки острую реакцию на стресс и акубаротравму получила 29-летняя женщина.

Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 13:40
10.05.2026, 09:50
09.05.2026, 23:40
10.05.2026, 11:00
10.05.2026, 12:23
10.05.2026, 13:38

