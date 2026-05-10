Контузия у женщины – россияне с утра атакуют север Харьковщины FPV-дронами

10 мая в течение ночи россияне атаковали БпЛА «Молния» и FPV-дронами село Лютовку Золочевской громады, сообщил начальник Золочевской ОТГ Виктор Коваленко.

В результате ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома и хозяйственные постройки.

В 09.30 FPV-дроном россияне ударили по гражданскому легковому автомобилю в поселке Золочев. Повреждены машина, частный дом и помещение магазина.

В 10 утра россияне снова FPV-дроном нанесли удар по Золочеву возле местного рынка. Повреждены торговые павильоны, магазин, два гражданских автомобиля, частный дом. В результате атаки острую реакцию на стресс и акубаротравму получила 29-летняя женщина.