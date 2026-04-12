FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху
Очередное военное преступление по время так называемого «перемирия» совершили ВС РФ в Золочевской громаде 12 апреля.
«Сегодня около 14:00 российские войска атаковали FPV-дроном легковой автомобиль в селе Лютовка Золочевской громады. В результате удара ранение грудной клетки получил 70-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу неотложной помощи. Автомобиль получил повреждения. Трагедия произошла во время эвакуации семьи из приграничного населенного пункта», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Отметим, в день якобы «перемирия» Золочевская громада практически постоянно находится под ударами российских БпЛА. Зафиксировали прилеты как «Молний», так и «Шахеда», и FPV-дронов. Двое человек пострадали утром в результате удара по самому Золочеву: у женщины — острая реакция на стресс, мужчина получил ожоги, пытаясь тушить пожар после «прилета».
• Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 19:11;