FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху

Происшествия 19:11   12.04.2026
Очередное военное преступление по время так называемого «перемирия» совершили ВС РФ в Золочевской громаде 12 апреля.

«Сегодня около 14:00 российские войска атаковали FPV-дроном легковой автомобиль в селе Лютовка Золочевской громады. В результате удара ранение грудной клетки получил 70-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу неотложной помощи. Автомобиль получил повреждения. Трагедия произошла во время эвакуации семьи из приграничного населенного пункта», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Отметим, в день якобы «перемирия» Золочевская громада практически постоянно находится под ударами российских БпЛА. Зафиксировали прилеты как «Молний», так и «Шахеда», и FPV-дронов. Двое человек пострадали утром в результате удара по самому Золочеву: у женщины — острая реакция на стресс, мужчина получил ожоги, пытаясь тушить пожар после «прилета».

Читайте также: По Дергачам ударила «Молния»: Задоренко призвал не полагаться на перемирие

Автор: Оксана Горун
Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Об опасной погоде предпупредили жителей Харьковщины метеорологи
Об опасной погоде предпупредили жителей Харьковщины метеорологи
12.04.2026, 12:48
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
12.04.2026, 17:46
Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
12.04.2026, 11:21
Новости Харькова 12 апреля: обстрелы, атаки и расстрел в виде «перемирия»
Новости Харькова 12 апреля: обстрелы, атаки и расстрел в виде «перемирия»
12.04.2026, 19:03
FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху
FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху
12.04.2026, 19:11

Новости по теме:

09.04.2026
Вражеский дрон попал в «Газель» на Харьковщине: водитель погиб (видео)
31.03.2026
«Через 3 месяца Библия – лучше панацея, чем РЭБ» — о защите скорых Харьковщины
30.03.2026
«Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский
29.03.2026
Все в мире сейчас работают над лазерным оружием, и Украина тоже – Ярославский
25.03.2026
FPV продолжают охоту на гражданские авто в приграничье Харьковщины (видео)


