FPV-дрон ранил 70-летнего мужчину на Харьковщине во время эвакуации на Пасху

Очередное военное преступление по время так называемого «перемирия» совершили ВС РФ в Золочевской громаде 12 апреля.

«Сегодня около 14:00 российские войска атаковали FPV-дроном легковой автомобиль в селе Лютовка Золочевской громады. В результате удара ранение грудной клетки получил 70-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу неотложной помощи. Автомобиль получил повреждения. Трагедия произошла во время эвакуации семьи из приграничного населенного пункта», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Отметим, в день якобы «перемирия» Золочевская громада практически постоянно находится под ударами российских БпЛА. Зафиксировали прилеты как «Молний», так и «Шахеда», и FPV-дронов. Двое человек пострадали утром в результате удара по самому Золочеву: у женщины — острая реакция на стресс, мужчина получил ожоги, пытаясь тушить пожар после «прилета».