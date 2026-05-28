Live

Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину

Записано 13:07   28.05.2026
Виктория Яковенко
Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину Скриншот

В Купянском районе фиксируют случаи, когда родители вместе с детьми возвращаются в опасные населенные пункты, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Несколько недель назад в Великобурлукской громаде мы такую ​​семью вывозили. Мама приехала с детьми на огороде поработать. Была предупреждена, дети были вывезены. Она уехала на следующий день, когда провела свою работу. По тем населенным пунктам, где у нас объявлена ​​принудительная эвакуация, еще 53 ребенка остаются. Есть срок у них до 6 июня уехать. С ними мы работаем. Им все объяснили. Но, как всегда, у нас люди до последнего ждут», – отметил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он рассказал, что сутки в районе начались тяжело.

«У нас утром уже поступили сообщения, что в результате применения FPV-дронов в селе Рогозянка ранена женщина 1966 года рождения. Сейчас она эвакуирована в Харьков. Она находится в состоянии средней тяжести. Также утром поступило сообщение, что в селе Сеньково средствами воздушного наблюдения военными обнаружено тело мужчины. Через некоторое время выясним обстоятельства», — сообщил Канашевич.

Читайте также: Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
28.05.2026, 12:40
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
28.05.2026, 06:00
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
28.05.2026, 11:15
Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
28.05.2026, 10:40
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
28.05.2026, 09:57
Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме
Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме
28.05.2026, 13:43

Новости по теме:

14.05.2026
«Все повреждено»: сколько людей остается в Купянске – Канашевич
07.04.2026
Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине
23.02.2026
«Они уже поняли, что несет «русский мир» — Канашевич про жителей Купянска 📹
23.02.2026
Тело убитого гражданского эвакуировал НРК на Харьковщине (видео)
09.02.2026
Канашевич сообщает о «прилетах» в Купянской громаде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 13:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе фиксируют случаи, когда родители вместе с детьми возвращаются в опасные населенные пункты, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".