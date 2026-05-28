Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину
В Купянском районе фиксируют случаи, когда родители вместе с детьми возвращаются в опасные населенные пункты, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Несколько недель назад в Великобурлукской громаде мы такую семью вывозили. Мама приехала с детьми на огороде поработать. Была предупреждена, дети были вывезены. Она уехала на следующий день, когда провела свою работу. По тем населенным пунктам, где у нас объявлена принудительная эвакуация, еще 53 ребенка остаются. Есть срок у них до 6 июня уехать. С ними мы работаем. Им все объяснили. Но, как всегда, у нас люди до последнего ждут», – отметил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он рассказал, что сутки в районе начались тяжело.
«У нас утром уже поступили сообщения, что в результате применения FPV-дронов в селе Рогозянка ранена женщина 1966 года рождения. Сейчас она эвакуирована в Харьков. Она находится в состоянии средней тяжести. Также утром поступило сообщение, что в селе Сеньково средствами воздушного наблюдения военными обнаружено тело мужчины. Через некоторое время выясним обстоятельства», — сообщил Канашевич.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 13:07;