Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину

В Купянском районе фиксируют случаи, когда родители вместе с детьми возвращаются в опасные населенные пункты, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Несколько недель назад в Великобурлукской громаде мы такую ​​семью вывозили. Мама приехала с детьми на огороде поработать. Была предупреждена, дети были вывезены. Она уехала на следующий день, когда провела свою работу. По тем населенным пунктам, где у нас объявлена ​​принудительная эвакуация, еще 53 ребенка остаются. Есть срок у них до 6 июня уехать. С ними мы работаем. Им все объяснили. Но, как всегда, у нас люди до последнего ждут», – отметил Канашевич.

Он рассказал, что сутки в районе начались тяжело.

«У нас утром уже поступили сообщения, что в результате применения FPV-дронов в селе Рогозянка ранена женщина 1966 года рождения. Сейчас она эвакуирована в Харьков. Она находится в состоянии средней тяжести. Также утром поступило сообщение, что в селе Сеньково средствами воздушного наблюдения военными обнаружено тело мужчины. Через некоторое время выясним обстоятельства», — сообщил Канашевич.