Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине

Сегодня, 7 апреля, армия РФ уничтожила памятник архитектуры XIX века — усадьбу Донцов-Захаржевских в поселке Великий Бурлук.

Об этом сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцов-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, пережившая бурное XX столетие, две ужасные мировые войны, советскую эпоху с ее ненавистью к национальной памяти, разрушена 7 апреля 2026 года тем же ординским нашествием», — написал Канашевич.

В ГСЧС Украины уточнили, что усадьба загорелась в результате атаки БпЛА.

«Огонь охватил около 2000 кв. м двухэтажного деревянного здания», — отметили спасатели.

Пострадавших нет.

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, из-за российской агрессии в Украине разрушены и повреждены 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры. В Харьковской области разрушены 349 памятников, сообщали в Министерстве культуры Украины.

