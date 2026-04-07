Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине
Сегодня, 7 апреля, армия РФ уничтожила памятник архитектуры XIX века — усадьбу Донцов-Захаржевских в поселке Великий Бурлук.
Об этом сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцов-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, пережившая бурное XX столетие, две ужасные мировые войны, советскую эпоху с ее ненавистью к национальной памяти, разрушена 7 апреля 2026 года тем же ординским нашествием», — написал Канашевич.
В ГСЧС Украины уточнили, что усадьба загорелась в результате атаки БпЛА.
«Огонь охватил около 2000 кв. м двухэтажного деревянного здания», — отметили спасатели.
Пострадавших нет.
Видео: ГСЧС Украины
Напомним, из-за российской агрессии в Украине разрушены и повреждены 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры. В Харьковской области разрушены 349 памятников, сообщали в Министерстве культуры Украины.
Если вам интересна новость: «Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 16:03;