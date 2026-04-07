О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов

Происшествия 08:33   07.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов

За сутки враг атаковал 12 населенных пунктов Харьковщины, из-за ударов пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 56, 61, 34 лет и двое 67-летних мужчин; в с. Курочкино Купянской громады получила ранения 64-летняя женщина. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта пострадала в результате обстрела в с. Колодезное Двуречанской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковской области прилетело следующее вооружение:

  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 25 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Читайте также: В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 7 апреля: как прошла ночь
07.04.2026, 07:20
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
07.04.2026, 06:00
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
06.04.2026, 19:40
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля
06.04.2026, 20:33
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
06.04.2026, 21:46
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
07.04.2026, 08:33

Новости по теме:

07.04.2026
В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС
06.04.2026
Сплошное напряжение и истощение: за несколько дней Харьков обстреляли 47 раз
06.04.2026
Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
03.04.2026
Почти сотню беспилотников выпустила РФ по Харьковщине за сутки
01.04.2026
Самый трагический месяц с начала года – Терехов об обстрелах Харькова в марте


  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 08:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг атаковал 12 населенных пунктов Харьковщины, из-за ударов пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".