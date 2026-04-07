О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов
За сутки враг атаковал 12 населенных пунктов Харьковщины, из-за ударов пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали 56, 61, 34 лет и двое 67-летних мужчин; в с. Курочкино Купянской громады получила ранения 64-летняя женщина. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта пострадала в результате обстрела в с. Колодезное Двуречанской громады», – отметил Синегубов.
За сутки по Харьковской области прилетело следующее вооружение:
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 25 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.
Читайте также: В бытовых пожарах пострадали двое, БпЛА атаковал АЗС – сводка ГСЧС
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 08:33;