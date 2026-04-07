О последствиях российских обстрелов сообщил Синегубов

За сутки враг атаковал 12 населенных пунктов Харьковщины, из-за ударов пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 56, 61, 34 лет и двое 67-летних мужчин; в с. Курочкино Купянской громады получила ранения 64-летняя женщина. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта пострадала в результате обстрела в с. Колодезное Двуречанской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковской области прилетело следующее вооружение:

11 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

25 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.