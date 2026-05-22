Подростковые разборки под Харьковом: копы установили причастных и открыли дело

Происшествия 17:35   22.05.2026
Оксана Якушко
Драка подростков произошла в городе Люботин, что под Харьковом, вечером 21 мая, сообщает Нацполиция.

21 мая в центре Люботина произошла ссора между несовершеннолетними, переросшая на драку. Потасовку за городским домом культуры даже сняли очевидцы и выложили ролики в соцсети.

Информацию о происшествии зарегистрировали полицейские. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства драки, опрашивают свидетелей и анализируют видеоматериалы.

 

Читайте также: Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)

