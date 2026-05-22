Подростковые разборки под Харьковом: копы установили причастных и открыли дело
Драка подростков произошла в городе Люботин, что под Харьковом, вечером 21 мая, сообщает Нацполиция.
21 мая в центре Люботина произошла ссора между несовершеннолетними, переросшая на драку. Потасовку за городским домом культуры даже сняли очевидцы и выложили ролики в соцсети.
Информацию о происшествии зарегистрировали полицейские. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства драки, опрашивают свидетелей и анализируют видеоматериалы.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, Люботин, Нацполиция, подростки;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 17:35;