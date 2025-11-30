Live

«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове

Происшествия 14:17   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области передают, что нашли участниц видео, на котором подростки избивают девушку. 

Ранее в ТГ-канал повилась видеозапись, на котором видно, что подростки устроили потасовку в Харькове.

«Массовая драка на Бульваре Юрьева вчера! Такое регулярно! Зумеры окончательно озверели и творят все, что захотят», – писали в пабликах.

драка между подростками в Харькове
Скриншот

Тем временем в полиции установили: видео было снято давно, однако в соцсетях оно появилось только сейчас. Его участников уже нашли – это девочки, возрастом от 13 до 15 лет.

«Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с несовершеннолетними правонарушительницами и их родителями. По результатам проверки составили административные протоколы по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении их родителей», – добавили в полиции.

Читайте также: Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 14:44
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
30.11.2025, 10:28
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
30.11.2025, 07:23
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
30.11.2025, 14:17

Новости по теме:

28.11.2025
«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается
19.11.2025
Сегодня 19 ноября 2025: какой праздник и день в истории
10.10.2025
Убийство на Харьковщине: женщина умерла после драки
13.09.2025
Бил жену по голове: полиция запретила мужчине контакты с супругой
12.07.2025
Конфликт с ТЦК на вокзале Харькова: заявили об агрессивно настроенных людях


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области передают, что нашли участниц видео, на котором подростки избивают девушку. ".