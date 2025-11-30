«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области передают, что нашли участниц видео, на котором подростки избивают девушку.

Ранее в ТГ-канал повилась видеозапись, на котором видно, что подростки устроили потасовку в Харькове.

«Массовая драка на Бульваре Юрьева вчера! Такое регулярно! Зумеры окончательно озверели и творят все, что захотят», – писали в пабликах.

Тем временем в полиции установили: видео было снято давно, однако в соцсетях оно появилось только сейчас. Его участников уже нашли – это девочки, возрастом от 13 до 15 лет.

«Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с несовершеннолетними правонарушительницами и их родителями. По результатам проверки составили административные протоколы по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении их родителей», – добавили в полиции.