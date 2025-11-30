“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові
У ГУ Нацполіції на Харківщині передають, що знайшли учасниць відео, на якому підлітки б’ють дівчину.
Раніше в ТГ-канал зʼявився відеозапис, на якому видно, що підлітки влаштували бійку в Харкові.
“Масова бійка на Бульварі Юр’єва вчора! Таке регулярно! Зумери остаточно озвіріли і творять все, що захочуть”, – писали в соцмережах.
Тим часом у поліції встановили: відео було знято давно, проте у соцмережах воно з’явилося лише зараз. Його учасників вже знайшли – це дівчатка, віком від 13 до 15 років.
“Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з неповнолітніми правопорушницями та їх батьками. За результатами перевірки склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо їх батьків”, – додали правоохоронці.
Читайте також: Напився і почав погрожувати 16-річній доньці: у справі розбиралися поліцейські
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 14:17;