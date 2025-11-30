Live

“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові

Події 14:17   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції на Харківщині передають, що знайшли учасниць відео, на якому підлітки б’ють дівчину. 

Раніше в ТГ-канал зʼявився відеозапис, на якому видно, що підлітки влаштували бійку в Харкові.

“Масова бійка на Бульварі Юр’єва вчора! Таке регулярно! Зумери остаточно озвіріли і творять все, що захочуть”, – писали в соцмережах.

Тим часом у поліції встановили: відео було знято давно, проте у соцмережах воно з’явилося лише зараз. Його учасників вже знайшли – це дівчатка, віком від 13 до 15 років.

“Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з неповнолітніми правопорушницями та їх батьками. За результатами перевірки склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо їх батьків”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
