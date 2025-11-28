«Був перебір»: у Харкові сталася бійка між підлітками, поліція розбирається
Напередодні, 27 листопада, у соцмережах з’явилося відео жорстокої бійки між неповнолітніми в Харкові. У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: встановили учасників та наразі з’ясовують обставини інциденту.
За даними правоохоронців, подія сталася в парку на бульварі Юр’єва.
На відео видно, як спершу битися почали дві дівчинки. Однак потім натовп підлітків з кулаками кинувся на одну із них, навіть були удари ногами. Після цього вона почала кричати та плакати, деякі неповнолітні допомогли їй підвестись. На відео чутно, що хтось крикнув: «Походу був перебір».
Правоохоронці наголошують: у разі виявлення фактів насильства чи протиправних дій необхідно звертатися на лінію «102».
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, драка, новини Харкова, підлітки, поліція;
