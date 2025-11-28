Live

«Був перебір»: у Харкові сталася бійка між підлітками, поліція розбирається

Суспільство 14:12   28.11.2025
Вікторія Яковенко
«Був перебір»: у Харкові сталася бійка між підлітками, поліція розбирається

Напередодні, 27 листопада, у соцмережах з’явилося відео жорстокої бійки між неповнолітніми в Харкові. У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: встановили учасників та наразі з’ясовують обставини інциденту.

За даними правоохоронців, подія сталася в парку на бульварі Юр’єва.

На відео видно, як спершу битися почали дві дівчинки. Однак потім натовп підлітків з кулаками кинувся на одну із них, навіть були удари ногами. Після цього вона почала кричати та плакати, деякі неповнолітні допомогли їй підвестись. На відео чутно, що хтось крикнув: «Походу був перебір».

драка между подростками в Харькове
Скриншот

Правоохоронці наголошують: у разі виявлення фактів насильства чи протиправних дій необхідно звертатися на лінію «102».

Читайте також: Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині

Автор: Вікторія Яковенко
