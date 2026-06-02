Розбещував дітей та зберігав порно: підозрюють мешканця Харківщини

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, розбещував неповнолітніх в регіоні. Також силовики знайшли у нього вдома сотні фото- та відеофайлів із дитячою порнографією.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант 2004 року народження, родом з Харкова проводив багато часу на дитячому майданчику поблизу свого дому та входив в довіру до дітей.

«Зафіксовано факти періодичного відвідування фігурантом разом із дітьми малолюдних та занедбаних місць (чагарників, покинутих нежитлових будівель)», – розповіли у поліції.

В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що у Мерефі фігурант товаришував із 14-річним хлопцем та одного разу запросив його в гості. Раніше підліток поділився з ним, що мріє мати пітбайк.

«Перебуваючи вдома наодинці з хлопцем, господар вирішив скористатися його довірою. Так, він зайшов на сайт із продажу мототехніки та показав дитині, що нібито придбав для нього бажаний транспортний засіб, імітувавши оплату. Надалі заявив, що в обмін на таку «щедрість» хлопець повинен виконати його прохання та змусив вчинити дії сексуального характеру. Після цього він відпустив потерпілого», – з’ясували правоохоронці.

Хлопець наважився розповісти про інцидент своїй старшій сестрі. Саме вона і звернулася до правоохоронців.

Під час обшуку у телефоні фігуранта виявили понад 130 фото- та відеофайлів із дитячою порнографією.

Чоловіку повідомили про підозру за фактами вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 2 ст. 155 ККУ), та умисного одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

Наразі він перебуває у СІЗО.

«Перевіряється інформація про те, що деяких малолітніх і неповнолітніх хлопчиків підозрюваний змушував знімати відео інтимного характеру у телеграм за оплату 100-150 гривень», – додали в прокуратурі.