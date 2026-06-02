Развращал детей и хранил порно: подозревают жителя Харьковщины
Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, развращал несовершеннолетних в регионе. Также силовики обнаружили у него дома сотни фото- и видеофайлов с детской порнографией.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант 2004 года рождения, родом из Харькова проводил много времени на детской площадке вблизи своего дома и входил в доверие к детям.
«Зафиксированы факты периодического посещения фигурантом вместе с детьми малолюдных и заброшенных мест (кустарников, брошенных нежилых построек)», — рассказали в полиции.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что в Мерефе фигурант дружил с 14-летним парнем и однажды пригласил его в гости. Ранее подросток поделился с ним, что мечтает иметь питбайк.
«Находясь дома наедине с парнем, хозяин решил воспользоваться его доверием. Так, он зашел на сайт по продаже мототехники и показал ребенку, что якобы приобрел для него желаемое транспортное средство, имитируя оплату. Потом заявил, что в обмен на такую щедрость парень должен выполнить его просьбу и заставил совершить действия сексуального характера. После этого он отпустил потерпевшего», — выяснили правоохранители.
Парень решился рассказать об инциденте своей старшей сестре. Именно она и обратилась к правоохранителям.
Во время обыска в телефоне фигуранта обнаружили более 130 фото- и видеофайлов с детской порнографией.
Мужчине сообщили о подозрении по фактам совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 155 УКУ), и преднамеренного получения доступа к детской порнографии и ее хранении без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).
Сейчас он находится в СИЗО.
«Проверяется информация о том, что некоторых малолетних и несовершеннолетних мальчиков подозреваемый заставлял снимать видео интимного характера в Telegram за оплату 100-150 гривен», — добавили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 12:16;