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Развращал детей и хранил порно: подозревают жителя Харьковщины

Общество 12:16   02.06.2026
Виктория Яковенко
Развращал детей и хранил порно: подозревают жителя Харьковщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, развращал несовершеннолетних в регионе. Также силовики обнаружили у него дома сотни фото- и видеофайлов с детской порнографией.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант 2004 года рождения, родом из Харькова проводил много времени на детской площадке вблизи своего дома и входил в доверие к детям.

«Зафиксированы факты периодического посещения фигурантом вместе с детьми малолюдных и заброшенных мест (кустарников, брошенных нежилых построек)», — рассказали в полиции.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что в Мерефе фигурант дружил с 14-летним парнем и однажды пригласил его в гости. Ранее подросток поделился с ним, что мечтает иметь питбайк.

«Находясь дома наедине с парнем, хозяин решил воспользоваться его доверием. Так, он зашел на сайт по продаже мототехники и показал ребенку, что якобы приобрел для него желаемое транспортное средство, имитируя оплату. Потом заявил, что в обмен на такую ​​щедрость парень должен выполнить его просьбу и заставил совершить действия сексуального характера. После этого он отпустил потерпевшего», — выяснили правоохранители.

Парень решился рассказать об инциденте своей старшей сестре. Именно она и обратилась к правоохранителям.

Во время обыска в телефоне фигуранта обнаружили более 130 фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Мужчине сообщили о подозрении по фактам совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 155 УКУ), и преднамеренного получения доступа к детской порнографии и ее хранении без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

Сейчас он находится в СИЗО.

«Проверяется информация о том, что некоторых малолетних и несовершеннолетних мальчиков подозреваемый заставлял снимать видео интимного характера в Telegram за оплату 100-150 гривен», — добавили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 12:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который, по данным следствия, развращал несовершеннолетних в регионе.".