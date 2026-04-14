Продавал детское порно: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет

Приговор получил 27-летний житель Люботина. Следствие доказало, что он продавал фото и видео порнографического характера с участием детей через Telegram.

«Клиентов» мужчина искал на онлайн-площадках для знакомств – именно там и размещал объявления о наличии такого контента. Незаконные материалы он копировал с закрытых Telegram-каналов и перепродавал их. Цену ставил разную: в зависимости от пожеланий «заказчика», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители провели ряд обысков дома у мужчины. У него были обнаружили доказательства противоправной деятельности, в том числе и факт продажи запрещенного контента с участием детей.

Фигуранту сообщили о подозрении в феврале.

В суде мужчина признал вину в полном объеме, искренне раскаялся и попросил прощения за свой поступок, добавили в прокуратуре.

Его признали виновным в сбыте детской порнографии (ч. 3 ст. 301-1 УКУ). Фигуранту назначили восемь лет тюрьмы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и организацией досуга детей сроком на два года.

Как ранее сообщали в областной прокуратуре, шокирующая история произошла на Харьковщине. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя девочка, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца.