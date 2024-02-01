Коллекционера детского порно разоблачили полицейские в Харькове
Во время обыска правоохранители установили, что 27-летний мужчина хранил на собственном компьютере файлы, содержащие сцены детского порно, сообщила Нацполиция.
31 января полицейские обыскали квартиру извращенца и изъяли его компьютер и мобильный телефон.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Разоблачили злоумышленника полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями Нацполиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: детская порнография, компьютер, мобильный телефон, Нацполиция, обыск, порно, порнография, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 19:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска правоохранители установили, что 27-летний мужчина хранил на собственном компьютере файлы, содержащие сцены детского порно, сообщила Нацполиция.".