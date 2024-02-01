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Коллекционера детского порно разоблачили полицейские в Харькове

Происшествия 19:13   01.02.2024
Оксана Якушко

Во время обыска правоохранители установили, что 27-летний мужчина хранил на собственном компьютере файлы, содержащие сцены детского порно, сообщила Нацполиция.

31 января полицейские обыскали квартиру извращенца и изъяли его компьютер и мобильный телефон.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Разоблачили злоумышленника полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями Нацполиции.

Читайте также: В Харькове будут судить коллекционера детского порно – может сесть на 6 лет

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска правоохранители установили, что 27-летний мужчина хранил на собственном компьютере файлы, содержащие сцены детского порно, сообщила Нацполиция.".