Коллекционера детского порно разоблачили полицейские в Харькове

Во время обыска правоохранители установили, что 27-летний мужчина хранил на собственном компьютере файлы, содержащие сцены детского порно, сообщила Нацполиция.

31 января полицейские обыскали квартиру извращенца и изъяли его компьютер и мобильный телефон.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Разоблачили злоумышленника полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями Нацполиции.