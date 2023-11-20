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В Харькове будут судить коллекционера детского порно – может сесть на 6 лет

Происшествия 18:29   20.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове будут судить коллекционера детского порно – может сесть на 6 лет

В Харькове следователи сообщили о подозрении мужчине-мигранту, который загружал детское порно из Интернета и хранил его на собственном компьютере, что просматривать, сообщили в Нацполиции.

Во время обыска в квартире 51-летнего мужчины правохранители нашли на персональном компьютере видео и фото с детской порнографией.

Следователи вместе с управлением миграционной полиции ГУНП в Харьковской области сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове следователи сообщили о подозрении мужчине-мигранту, который загружал детское порно из Интернета и хранил его на собственном компьютере, что просматривать, сообщили в Нацполиции.".