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У Харкові судитимуть колекціонера дитячого порно – може сісти на 6 років

Події 18:29   20.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові судитимуть колекціонера дитячого порно – може сісти на 6 років

У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловікові-мігранту, який завантажував дитяче порно з Інтернету та зберігав його на власному комп’ютері, щоб переглядати, повідомили у Нацполіції.

Під час обшуку у квартирі 51-річного чоловіка правоохоронці знайшли на персональному комп’ютері відео та фото з дитячою порнографією.

Слідчі разом із управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 18:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловікові-мігранту, який завантажував дитяче порно з Інтернету та зберігав його на власному комп’ютері, щоб переглядати, повідомили у Нацполіції.".