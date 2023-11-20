У Харкові судитимуть колекціонера дитячого порно – може сісти на 6 років

У Харкові слідчі повідомили про підозру чоловікові-мігранту, який завантажував дитяче порно з Інтернету та зберігав його на власному комп’ютері, щоб переглядати, повідомили у Нацполіції.

Під час обшуку у квартирі 51-річного чоловіка правоохоронці знайшли на персональному комп’ютері відео та фото з дитячою порнографією.

Слідчі разом із управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.