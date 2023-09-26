Порноактор і вчитель прихистив письменницю, що втекла з України, і зґвалтував

У Берліні судять 36-річного Генрі Т., який працює вчителем музики, викладає фортепіано і саксофон, а у вільний час знімається у порно, повідомляє BILD . Берлінська прокуратура звинуватила Генрі Т. у зґвалтуванні біженки з України.

На рахунку Генрі Т. понад 100 короткометражок. За його власними заявами, він займався сексом із більш ніж 500 жінками. Весною 2022 року він запропонував в інтернеті допомогу біженцям із України. За версією прокуратури, Генрі Т. підібрав 27-річну українську письменницю, авторку книг для дітей, на головному вокзалі Берліна 28 травня 2022 року. Вони були знайомі два роки, але спілкувалися лише в Інтернеті. Після початку війни він запропонував їй жити в нього. Буквально за день 36-річний чоловік почав переслідувати та мацати жінку. З її слів, вона кілька разів ударила його по руці.

Тоді Генрі Т. запропонував після цього зробити масаж, щоб розслабитись. Коли він масажував українку, то зґвалтував її, хоча вона чинила опір.

За версією звинувачення, німець замкнув її в квартирі в районі Кепенік і заподіяв сексуального насильства. Після того, що сталося, дівчина вибігла на балкон і кричала, намагалася викликати поліцію. Генрі Т. затяг жінку назад до квартири – свідком цього стала сусідка.

«Раптом вона закричала: “Згвалтування!” Я закрив їй рота з-за сусідів. Жодного зґвалтування не було, — заявив чоловік на суді. — Я чув, як вона говорила телефоном. Вона повідомила поліцію мою адресу, яку, мабуть, прочитала в моїх документах. Я вийшов із себе і дав їй ляпаса. Я замкнув кімнату, щоб вона не взяла ножа. Вона кричала з балкона, я відтягла її звідти, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота».

30 травня українці вдалося втекти. Того дня Генрі Т. поїхав у місто, жінка змогла вибратися, побігла на заправку, де працівник викликав поліцію.

Чоловік так пояснив, чому не користувався презервативами: «Я порноактор, тому здаю аналізи кожні кілька тижнів. І вона суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів». Зараз обвинувачений живе у Нижній Саксонії та займається нерухомістю.

Українка дасть свідчення у п’ятницю. За словами адвоката, вона, як і раніше, живе в Берліні, «про неї добре дбають». Вирок очікується 13 жовтня.