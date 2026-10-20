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Хотів спалити сусідку – і сяде на 10 років: у Харкові винесли вирок

Події 09:42   20.10.2026
Оксана Горун
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Хотів спалити сусідку – і сяде на 10 років: у Харкові винесли вирок

Суд у Харкові поставив крапку у справі про напад, що стався у квітні 2022 року на вулиці Миру.

60-річного чоловіка, який спробував підпалити свою сусідку, засудили до десяти років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура. Там нагадали фабулу справи.

“Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв із дому дволітрову пляшку з бензином і пішов до своєї сусідки. Коли та відчинила двері, він облив жінку та її кімнату легкозаймистою рідиною, дістав запальничку та намагався підпалити. Потерпілій вдалося відштовхнути нападника та вибігти на вулицю”, – описали події в прокуратурі.

Навіть після першого фіаско нападник не заспокоївся: він почав розливати бензин по спільному коридору та підпалив приміщення. Сусіди колективно змогли загасити пожежу – обійшлося без постраждалих.

підпалив сусідку на вулиці Миру у Харкові 2

Піромана затримала поліція. У суді він провину не визнав: заявив, що не збирався вбивати сусідку, а хотів лише її налякати.

“Однак його позицію спростували зібрані стороною обвинувачення докази: показання свідків, відеозаписи з камер спостереження та результати судових експертиз”, – зазначили прокурори.

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Тож суд визнав харків’янина винним у закінченому замаху на вбивство, що був вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Засуджений ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік хотів спалити живцем свою родичку. НП сталася у червні цього року в одному із сіл Чугуївського району.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 09:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд у Харкові поставив крапку у справі про напад, що стався у квітні 2022 року на вулиці Миру".