Хотів спалити сусідку – і сяде на 10 років: у Харкові винесли вирок

Суд у Харкові поставив крапку у справі про напад, що стався у квітні 2022 року на вулиці Миру.

60-річного чоловіка, який спробував підпалити свою сусідку, засудили до десяти років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура. Там нагадали фабулу справи.

“Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв із дому дволітрову пляшку з бензином і пішов до своєї сусідки. Коли та відчинила двері, він облив жінку та її кімнату легкозаймистою рідиною, дістав запальничку та намагався підпалити. Потерпілій вдалося відштовхнути нападника та вибігти на вулицю”, – описали події в прокуратурі.

Навіть після першого фіаско нападник не заспокоївся: він почав розливати бензин по спільному коридору та підпалив приміщення. Сусіди колективно змогли загасити пожежу – обійшлося без постраждалих.

Піромана затримала поліція. У суді він провину не визнав: заявив, що не збирався вбивати сусідку, а хотів лише її налякати.

“Однак його позицію спростували зібрані стороною обвинувачення докази: показання свідків, відеозаписи з камер спостереження та результати судових експертиз”, – зазначили прокурори.

Тож суд визнав харків’янина винним у закінченому замаху на вбивство, що був вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Засуджений ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік хотів спалити живцем свою родичку. НП сталася у червні цього року в одному із сіл Чугуївського району.