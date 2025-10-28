Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство

Вирок отримав 48-річний чоловік. Правоохоронці довели, що він убив чоловіка гранатою.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що вбивство сталося 24 квітня. У Богодухові на території гаражного кооперативу між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Очевидцям вдалося припинити її, після чого 48-річний фігурант пішов.

«Однак уже за пів години він повернувся, щоб помститися своєму опоненту. Прийшов не з порожніми руками — наказавши іншим людям вийти з приміщення, кинув у гараж, де перебував його суперник, ручну осколкову гранату. Унаслідок вибуху 25-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження. Лікарі боролися за його життя, однак від отриманих поранень 26 квітня він помер у лікарні», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що фігурант визнав вину частково, пояснивши, що не мав наміру вбивати потерпілого, а лише хотів, щоб той вибачився перед ним.

«За його словами, увечері він повертався з магазину через міський парк і, зачепивши ногою невідомий предмет, підняв його. Побачив гранату, яку прийняв за шумову. Мав намір передати її поліцейським, але тимчасово сховав у дровах біля будинку», – додали в прокуратурі.

Чоловік зазначив, що проходив строкову службу кінологом, відвідував заняття з допризовної підготовки, однак ніколи не бачив бойової гранати та не знає, як вона виглядає чи діє. Наголосив, що був упевнений – знайдена граната не бойова.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві та носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ). Він проведе у тюрмі 12 років.