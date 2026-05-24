Вісім постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА

10:27   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 24 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Богодухову безпілотниками. 

Наразі відомо про вісім постраждалих, проте кількість поранених періодично зростає. Тим часом на місці “прильоту” працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки ударів.

Шестеро людей у ​​лікарнях, частина з них госпіталізовані – це 33-річна та 49-річна жінки, а також чоловіки 36, 47, 53 та 66 років. Двоє людей – 48-річний чоловік та 49-річна жінка отримали гостру стресову реакцію. Їм надали допомогу на місці події.

“Стан усіх постраждалих – середнього ступеня важкості. Усім надається медична допомога. Пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
24.05.2026, 10:27
За добу рятувальники загасили 21 пожежу на Харківщині
24.05.2026, 09:16
Понад 50 постраждалих, двоє загиблих: обстріл Києва сьогодні (оновлено)
24.05.2026, 09:57
Майже 90 БпЛА атакували Харківщину за добу: троє загиблих, 10 постраждалих
24.05.2026, 08:50
Новини Харкова — головне 24 травня: обстріл Богодухова, постраждалі
24.05.2026, 10:36
Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
24.05.2026, 08:12

Новини за темою:

19.05.2026
Ворог продовжує терор Богодухова: удари почастішали – мер
18.05.2026
По центру Богодухова вдарила РФ вранці 18 травня – є постраждалі
01.05.2026
Харчове підприємство атакувала РФ у Богодухові: постраждали працівники
30.04.2026
Ворог знову б’є по Богодухівщині: “ситуація напружена” – Бєлий
27.04.2026
РФ робить килимові бомбардування БпЛА і чекає на «зеленку» в Куп’янську


«Вісім постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА»

  Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 10:27;

