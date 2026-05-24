Вісім постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА

Вранці 24 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Богодухову безпілотниками.

Наразі відомо про вісім постраждалих, проте кількість поранених періодично зростає. Тим часом на місці “прильоту” працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки ударів.

Шестеро людей у ​​лікарнях, частина з них госпіталізовані – це 33-річна та 49-річна жінки, а також чоловіки 36, 47, 53 та 66 років. Двоє людей – 48-річний чоловік та 49-річна жінка отримали гостру стресову реакцію. Їм надали допомогу на місці події.

“Стан усіх постраждалих – середнього ступеня важкості. Усім надається медична допомога. Пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку”, – додав начальник ХОВА.