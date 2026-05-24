Понад два десятки постраждалих, загинула людина: обстріл Києва сьогодні

Масований обстріл Києва розпочався вночі 24 травня після опівночі. Тоді «почервоніла» вся Україна – злетів МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом мер Віталій Кличко закликав усіх перебувати в укриттях – виникла загроза застосування балістики.

Про перші “прильоти” Кличко написав о 01:17 – уламки ракет впали на нежитлову споруду у Подільському районі, а також поблизу житлового будинку в Шевченківському. Незабаром стало відомо, що пошкоджена 24-поверхівка.

Ще одна багатоповерхівка опинилася під ударом у Солом’янському районі, повідомив незабаром міський голова.

“Влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху. Екстрені служби прямують на місце“, – уточнив Кличко.

Вже вранці Кличко підбив перші підсумки масованого обстрілу. За його інформацією, постраждала 21 людина, також відомо про одного загиблого. Під ударом були усі райони Києва.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджена будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку.

В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі на парковці. На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

У Подільському районі також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа

Мер уточнив: 13 людей госпіталізовані, з них троє – у тяжкому стані. Серед постраждалих – 15-річний хлопець.