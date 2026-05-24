Больше двух десятков пострадавших, погиб человек: обстрел Киева сегодня
Массированный обстрел Киева начался ночью 24 мая после полуночи. Тогда «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Тем временем мэр Виталий Кличко призвал всех находиться в укрытиях – возникла угроза применения баллистики.
О первых «прилетах» Кличко написал в 01:17 – обломки ракет упали на нежилую постройку в Подольском районе, а также вблизи жилого дома в Шевченковском. Вскоре стало известно, что повреждена 24-этажка.
Еще одна многоэтажка оказалась под ударом в Соломенском районе, сообщил скоро городской голова.
«Попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом. Пожар на уровне 20 этажа. Экстренные службы направляются на место», – уточнил Кличко.
Уже утром Кличко подвел первые итоги массированного обстрела. По его информации, пострадал 21 человек, также известно об одном погибшем. Под ударом были все районы Киева.
- В Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома.
- В Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории. Еще в этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом.
- В Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также загорелись автомобили на парковке. На территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. Тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами.
- В Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того, повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.
- В Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом.
- В Подольском районе также произошло падение обломков на территории нежилой застройки.
- В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.
- В Деснянском районе обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра.
- В Соломенском районе в результате попадания БпЛА на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.
- В Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.
Мэр уточнил: 13 человек госпитализированы, из них трое – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – 15-летний парень.
• Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 07:39;