Удары по Харькову 8 июля — повреждения получили почти 70 домов (фото)

67 жилых домов получили повреждения в Немышлянском районе Харькова в результате обстрелов ночью и утром 8 июля.

В частности пострадали 57 частных домов, в которых было выбито почти 240 окон и повреждено 20 крыш, сообщили в пресс-службе горсовета.

Кроме того, в пятиэтажке в Немышлянском районе значительные разрушения получила кровля и было выбито более 150 окон. Также в девяти домах рядом повреждено более 100 окон в квартирах и подъездах, стекол балконов.

Коммунальные службы начали устранять последствия атак сразу после взрывов, подчеркнули в мэрии. К этим работам привлечены работники СКП «Харьковзеленстрой», КП «Дорремстрой», КП «Жилкомсервис», ОО «Я спасен» и др. Они закрывают окна, убирают обломки, вывозят поваленные деревья, расчищают территории.

Людей консультируют по получению компенсаций по программе «єВідновлення». Для подачи заявлений жителям рекомендуют обращаться в районный ЦПАУ.

Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».