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Удари по Харкову 8 липня — пошкоджень зазнали майже 70 будинків (фото)

Події 18:50   08.07.2026
Олена Нагорна
Удари по Харкову 8 липня — пошкоджень зазнали майже 70 будинків (фото) Фото: Харківська міськрада

67 житлових будинків отримали пошкодження у Немишлянському районі Харкова внаслідок обстрілів уночі та вранці 8 липня.

Зокрема, постраждали 57 приватних будинків, у яких було вибито майже 240 вікон та пошкоджено 20 дахів, повідомили у пресслужбі міськради.

Крім того, в п’ятиповерхівці в Немишлянському районі значних руйнувань зазнала покрівля та було вибито понад 150 вікон. Також у дев’ятьох будинках поруч пошкоджено понад 100 вікон у квартирах і під’їздах, склінь балконів.

Комунальні служби почали усувати наслідки атак одразу після вибухів, наголосили в мерії. До цих робіт залучені працівники СКП «Харківзеленбуд», КП «Шляхрембуд», КП «Житлокомсервіс», ГО «Я врятований» та ін. Вони закривають вікна, прибирають уламки, вивозять повалені дерева, розчищають прилеглі території.

Людей консультують щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення». Для подання заяв мешканцям рекомендують звертатися до районного ЦНАПу.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 01:40 8 липня військові РФ вдарили ракетами по Основянському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкодження отримали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автомобілі. Дев’ять мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один із дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За кілька хвилин у цьому ж Немишлянському районі росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Загинули чоловік та жінка. Ще понад 40 людей постраждали, у тому числі 16 отримали поранення. За попередніми даними облпрокуратури, по п’ятиповерхівці вдарили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.

Читайте також: Удар по Немишлянському району: комунальники усувають наслідки атаки (фото)

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 18:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "67 житлових будинків отримали пошкодження у Немишлянському районі Харкова внаслідок обстрілів уночі та вранці 8 липня.".