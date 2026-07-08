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Чотири трамваї змінять маршрути у четвер у Харкові

Транспорт 19:15   08.07.2026
Олена Нагорна
Чотири трамваї змінять маршрути у четвер у Харкові

Трамваї №16, 16А, 27 та 30 змінять маршрути з 09:00 до 18:00 у четвер, 9 липня.

Рух коліями буде заборонений на вулиці Нескорених — на відрізку від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, повідомили у Харківській міськраді.

Обмеження вводяться через необхідність ремонту трамвайної колії у цій локації. Трамваї ходитимуть за такою схемою:

  • №16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на трасі М-18 від селища Високий у напрямку Мерефи продовжуються роботи з відновлення дорожнього покриття. Ремонт на цій ділянці розпочався в середині червня, зараз він триває у посиленому режимі – шляховики вже наближаються до Мерефи.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 19:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №16, 16А, 27 та 30 змінять маршрути з 09:00 до 18:00 у четвер, 9 липня.".