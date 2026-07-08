Отруїли та душили в готелі: дівчатам закидають вбивство військового в Харкові

У Харкові раніше взяли під варту двох неповнолітніх, яких підозрюють у вбивстві нацгвардійця на замовлення російських спецслужб у лютому цього року. За версією слідства, вони отруїли військового метадоном, після чого одна з виконавиць душила вже мертве тіло, транслюючи весь процес куратору відеозв’язку за обіцяну винагороду в 5 тисяч доларів.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів керівник обласної прокуратури Юрій Папуша. За його словами, одну із виконавиць спецслужби РФ знайшли через месенджер наприкінці минулого року.

«Неповнолітня дівчина через телеграм отримала від російського куратора пропозицію за 5 тисяч доларів вбити військовослужбовця Нацгвардії. До вчинення злочину вона залучила свою подругу», — поінформував Папуша.

Він зазначив, що за вказівками замовника дівчата познайомилися з нацгвардійцем, а у лютому запросили його до готелю під приводом спільного відпочинку. Для вбивства вони використали смертельну дозу наркотиків, яку замовник відправив їм поштою.

«За даними слідства, дівчата отримали через поштомат метадон: за інструкцією замовника підмішали його до горілки та дали військовому. Російський куратор, який спостерігав за подіями через відеозв’язок, наказав задушити військового. Хоча на той момент, як встановили експерти у межах слідства, чоловік уже помер унаслідок отруєння. Одна з дівчат одягнула потерпілому на голову поліетиленовий пакет, перекривши доступ повітря, після чого накрила його обличчя подушкою та утримувала її. Увесь процес вони транслювали на відео як підтвердження виконання завдання. Після цього неповнолітні знищили пакування від наркотичного засобу, намагаючись приховати сліди злочину, та залишили місце події», — додав керівник облпрокуратури.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали обох виконавиць, наразі вони перебувають під вартою. Неповнолітні повністю визнають факт убивства, однак інші деталі та їхні версії подій слідство поки не розголошує.



Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вбивство сталося в одному із селищ Новопокровської громади. Інформацію про злочин правоохоронці отримали 5 липня. На місці копи знайшли тіло 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.