Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ

З початку липня ворог обстріляв Харківщину 251 раз, в обласному центрі зафіксували 34 удари, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

За його даними, окупанти випустили одну ракету, 12 КАБів, одну ракету РСЗВ та 12 FPV-дронів.

«У різних випадках ворог застосовує як дрони на оптоволокні, так і дрони, які керують за допомогою ретрансляторів. Ми відмічаємо, що вони вже працюють на північних околицях міста. Оглядаючи уламки FPV-дронів, зафіксовано, що ворог використовує як FPV-дрон «Велес», так і FPV-дрон VT-40. Цей дрон має розмір 20 дюймів, на нього можна чіпляти до 5 кг вибухової речовини, і він здатний нести на відстань в 30 км, коли на нього чіпляється котушка. Є випадки, коли на цей дрон чіпляється котушка 60 км, але зменшується бойовий заряд», – зазначив Токар.

Він підкреслив, що навіть зменшення бойового заряду робить цей дрон досить серйозною і високоточною зброєю.

«Тому, що на оптоволокні жодні засоби РЕБ не можуть на нього вплинути. Дійсно, 12 випадків по Харкову FPV-дронів дещо говорить про загострення і більшу небезпеку для громадян. Впевнений, що військові будуть напрацьовувати механізми боротьби, які виникли останнім часом», – сказав Токар.