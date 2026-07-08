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Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ

Суспільство 15:26   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог нарощує удари по Харкову FPV: у липні зафіксували 12 випадків – НПУ Фото ілюстративне/Харківська міськрада

З початку липня ворог обстріляв Харківщину 251 раз, в обласному центрі зафіксували 34 удари, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

За його даними, окупанти випустили одну ракету, 12 КАБів, одну ракету РСЗВ та 12 FPV-дронів.

«У різних випадках ворог застосовує як дрони на оптоволокні, так і дрони, які керують за допомогою ретрансляторів. Ми відмічаємо, що вони вже працюють на північних околицях міста. Оглядаючи уламки FPV-дронів, зафіксовано, що ворог використовує як FPV-дрон «Велес», так і FPV-дрон VT-40. Цей дрон має розмір 20 дюймів, на нього можна чіпляти до 5 кг вибухової речовини, і він здатний нести на відстань в 30 км, коли на нього чіпляється котушка. Є випадки, коли на цей дрон чіпляється котушка 60 км, але зменшується бойовий заряд», – зазначив Токар.

Він підкреслив, що навіть зменшення бойового заряду робить цей дрон досить серйозною і високоточною зброєю.

«Тому, що на оптоволокні жодні засоби РЕБ не можуть на нього вплинути. Дійсно, 12 випадків по Харкову FPV-дронів дещо говорить про загострення і більшу небезпеку для громадян. Впевнений, що військові будуть напрацьовувати механізми боротьби, які виникли останнім часом», – сказав Токар.

Читайте також: «Найважче боротися» – Терехов відверто про атаки FPV-дронів на оптоволокні 📹

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку липня ворог обстріляв Харківщину 251 раз, в обласному центрі зафіксували 34 удари, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар".