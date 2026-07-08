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Враг наращивает удары по Харькову FPV: в июле зафиксировали 12 случаев – НПУ

Общество 15:26   08.07.2026
Виктория Яковенко
Враг наращивает удары по Харькову FPV: в июле зафиксировали 12 случаев – НПУ Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

С начала июля враг обстрелял Харьковщину 251 раз, в областном центре зафиксировали 34 удара, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

По его данным, оккупанты выпустили одну ракету, 12 КАБов, одну ракету РСЗО и 12 FPV-дронов.

«В разных случаях враг применяет как дроны на оптоволокне, так и дроны, управляемые с помощью ретрансляторов. Мы отмечаем, что они уже работают в северных окрестностях города. Осматривая обломки FPV-дронов, зафиксировано, что враг использует как FPV-дрон «Велес», так и FPV-дрон VT-40. Этот дрон имеет размер 20 дюймов, на него можно цеплять до 5 кг взрывчатого вещества, и он способен нести на расстояние в 30 км, когда на него цепляется катушка. Есть случаи, когда на этот дрон цепляется катушка 60 км, но уменьшается боевой заряд», – отметил Токарь.

Он подчеркнул, что даже уменьшение боевого заряда делает этот дрон достаточно серьезным и высокоточным оружием.

«Потому что на оптоволокне никакие средства РЭБ не могут на него повлиять. Действительно, 12 случаев по Харькову FPV-дронов несколько говорит об обострении и большей опасности для граждан. Уверен, что военные будут нарабатывать механизмы борьбы, которые возникли в последнее время», — сказал Токарь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала июля враг обстрелял Харьковщину 251 раз, в областном центре зафиксировали 34 удара, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь".