Враг наращивает удары по Харькову FPV: в июле зафиксировали 12 случаев – НПУ

С начала июля враг обстрелял Харьковщину 251 раз, в областном центре зафиксировали 34 удара, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

По его данным, оккупанты выпустили одну ракету, 12 КАБов, одну ракету РСЗО и 12 FPV-дронов.

«В разных случаях враг применяет как дроны на оптоволокне, так и дроны, управляемые с помощью ретрансляторов. Мы отмечаем, что они уже работают в северных окрестностях города. Осматривая обломки FPV-дронов, зафиксировано, что враг использует как FPV-дрон «Велес», так и FPV-дрон VT-40. Этот дрон имеет размер 20 дюймов, на него можно цеплять до 5 кг взрывчатого вещества, и он способен нести на расстояние в 30 км, когда на него цепляется катушка. Есть случаи, когда на этот дрон цепляется катушка 60 км, но уменьшается боевой заряд», – отметил Токарь.

Он подчеркнул, что даже уменьшение боевого заряда делает этот дрон достаточно серьезным и высокоточным оружием.

«Потому что на оптоволокне никакие средства РЭБ не могут на него повлиять. Действительно, 12 случаев по Харькову FPV-дронов несколько говорит об обострении и большей опасности для граждан. Уверен, что военные будут нарабатывать механизмы борьбы, которые возникли в последнее время», — сказал Токарь.