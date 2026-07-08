Гроза, град, шквал: об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 8 и 9 июля.

«В течение суток 9 июля ожидаются: по городу грозы; по области грозы; днем ​​местами град, шквал, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Сегодня, 8 июля, Харьков уже «заливает». Синоптики говорят: до конца суток в городе ожидается дождь, град, шквал. Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, уже на этой неделе в Харькове и области ожидается ощутимое похолодание. По данным синоптики Наталки Диденко, в Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой обильные дожди. Осадки иногда могут перерасти в сильные ливни с градом и шквалами. Похолодание будет держаться как минимум до конца недели. Впрочем, специалисты призывают не расстраиваться из-за непогоды и наслаждаться прохладным воздухом, ведь жара еще должна вернуться.