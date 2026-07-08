Гроза, град, шквал: про небезпечну погоду попередили жителів Харкова й області

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 8 й 9 липня.

“Протягом доби 9 липня очікуються: по місту грози; по області грози; вдень місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Сьогодні, 8 липня, Харків вже “заливає”. Синоптики кажуть: до кінця доби у місті очікується значний дощ, град, шквал. Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, вже цього тижня у Харкові та області очікується відчутне похолодання. За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе із собою рясні дощі. Опади подекуди можуть перерости у сильні зливи з градом та шквалами. Похолодання утримуватиметься як мінімум до кінця тижня. Втім, фахівці закликають не засмучуватися через негоду та насолоджуватися прохолодним повітрям, адже спека ще має повернутися.