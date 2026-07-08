З’явилися перші фото з місця ракетного удару в Немишлянському районі

Фото з місця удару по Немишлянському району опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни випустили ракету по п’ятиповерхівці. Частково зруйнований п’ятий поверх, пошкоджені два авто. Серед двох десятків постраждалих – четверо дітей. Двоє людей загинули.

“У ще одному місці влучання загорілася господарча споруда на площі 40 квадратних метрів, її вже локалізували”, – уточнив Синєгубов.

На місцях “прильотів” продовжують працювати профільні служби.

Нагадаємо, вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку «прилетіло» по Основʼянському району, невдовзі вибухи пролунали й у Немишлянському. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та п’ять автомобілів, уточнив мер Ігор Терехов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі встановили: вночі росіяни атакували Харків із РСЗВ «Торнадо-С». Удар прийшовся по Немишлянському району. Постраждали дев’ятеро людей, серед них – дворічна дівчинка. Усі люди отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовилися.

Вранці обстріли продовжилися. Близько 09:00 мер Ігор Терехов написав про «приліт» БпЛА по АЗС у Київському районі. На місці удару почалася пожежа, обійшлося без постраждалих. Ще один дрон атакував Немишлянський район – подробиць про удар немає. Після чого по тому ж району вдарила ракета. ЗС РФ атакували п’ятиповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 20 – постраждали.