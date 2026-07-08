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Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу

Україна 08:08   08.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу

У ранковому зведенні за 8 липня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом минулої доби.

На півночі від Харкова противник намагався прорватися 12 разів у районі Стариці, Лимана, Артільного та Хатнього.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дві атаки РФ біля Куп’янська-Вузлового та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони-камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати ЗС РФ сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 8 липня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом минулої доби.".