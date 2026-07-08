Где атаковал враг на Харьковщине – данные Генштаба

В утренней сводке за 8 июля Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток.

На севере от Харькова противник пытался прорваться 12 раз в районе Старицы, Лимана, Артельного и Хатнего.

На Купянском направлении ВСУ отбили две атаки РФ около Купянска-Узлового и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 271 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 272 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10063 дрона-камикадзе и осуществил 3065 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие: