Вывозили под прицелом БпЛА: как эвакуировали женщин на Харьковщине (видео)

6 июля правоохранители и волонтеры организации «Троянда на руці» эвакуировали троих жительниц Купянского района.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, с опасной территории вывезли двух жительниц в возрасте 79 лет и одну 83-летнюю женщину.

«При выполнении эвакуационных мероприятий российские войска нанесли удар беспилотным летательным аппаратом. Попадание произошло на открытой местности примерно в 70 метрах от эвакуационной группы. В результате атаки никто из эвакуированных граждан, полицейских и волонтеров не пострадал», — рассказали в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, на заседании Совета обороны области приняли решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. «Это решение принято, чтобы заблаговременно вывести наше гражданское население и обезопасить его от возможных военных угроз», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Список населенных пунктов – читайте здесь.