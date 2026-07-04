Live

«Гроб купила себе»: бабушку на квадроцикле эвакуировали из Белого Колодезя 📹

Общество 10:32   04.07.2026
Виктория Яковенко
«Гроб купила себе»: бабушку на квадроцикле эвакуировали из Белого Колодезя 📹 Фото: ГПСУ

Из поселка Белый Колодезь пограничники вывезли пожилую женщину. В ГПСУ говорят: этот населенный пункт враг превращает в руины.

«В Белом Колодезе очень напряженная военная обстановка. Потому что разбит весь поселок. Улицы выжигают, несмотря ни на людей, кто там живет, каких животных держат. Дронами по домам, где люди живут. Увидели, где люди ходят, туда и бьют», — рассказывают местные.

Пограничники говорят: в полуразрушенном доме оставалась и одинокая бабушка. Она обратилась к бойцам бригады «Форпост», когда на соседний двор прилетел КАБ.

«Два месяца назад мне предлагали, чтобы я уехала. Я подумала, что две зимы перезимовала в сарае, может перезимую и эту, а может и умру. Гроб купила себе, крест», — говорит женщина.

Пограничники отреагировали мгновенно.

«Под постоянной угрозой обстрелов, маневрируя на квадроцикле, бойцы вывезли бабушку с линии огня. Сейчас она и другие спасенные жители Белого Колодезя уже в безопасности», — добавили в ГНСУ.

Видео: ГПСУ

Напомним, на заседании Совета обороны области приняли решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. «Это решение принято, чтобы заблаговременно вывести наше гражданское население и обезопасить его от возможных военных угроз», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Список населенных пунктов – читайте здесь.

Читайте также: 13 пострадавших, враг выпустил 17 FPV и 12 КАБов: ОВА о сутках на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова – главное за 4 июля: 13 пострадавших за сутки, «прилеты» БпЛА
Новости Харькова – главное за 4 июля: 13 пострадавших за сутки, «прилеты» БпЛА
04.07.2026, 11:28
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
03.07.2026, 20:28
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026, 11:05
Имеют ли войска РФ продвижение на Харьковщине – данные ISW
Имеют ли войска РФ продвижение на Харьковщине – данные ISW
04.07.2026, 08:12
Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео)
Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео)
03.07.2026, 21:00
БпЛА 4 июля атакуют Харьков: удар возле заправки, пострадавшая (дополняется)
БпЛА 4 июля атакуют Харьков: удар возле заправки, пострадавшая (дополняется)
04.07.2026, 11:35

Новости по теме:

04.07.2026
13 пострадавших, враг выпустил 17 FPV и 12 КАБов: ОВА о сутках на Харьковщине
03.07.2026
Схема «копипаст»: кто «заработал» на установке генераторов на Харьковщине
03.07.2026
Дергачевщина, Купянский и Богодуховский районы: зону эвакуации расширили
03.07.2026
Аварийные отключения света начались на Харьковщине: что известно
03.07.2026
Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Гроб купила себе»: бабушку на квадроцикле эвакуировали из Белого Колодезя 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 10:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из поселка Белый Колодезь пограничники вывезли пожилую женщину. В ГПСУ говорят: этот населенный пункт враг превращает в руины.".