«Гроб купила себе»: бабушку на квадроцикле эвакуировали из Белого Колодезя 📹

Из поселка Белый Колодезь пограничники вывезли пожилую женщину. В ГПСУ говорят: этот населенный пункт враг превращает в руины.

«В Белом Колодезе очень напряженная военная обстановка. Потому что разбит весь поселок. Улицы выжигают, несмотря ни на людей, кто там живет, каких животных держат. Дронами по домам, где люди живут. Увидели, где люди ходят, туда и бьют», — рассказывают местные.

Пограничники говорят: в полуразрушенном доме оставалась и одинокая бабушка. Она обратилась к бойцам бригады «Форпост», когда на соседний двор прилетел КАБ.

«Два месяца назад мне предлагали, чтобы я уехала. Я подумала, что две зимы перезимовала в сарае, может перезимую и эту, а может и умру. Гроб купила себе, крест», — говорит женщина.

Пограничники отреагировали мгновенно.

«Под постоянной угрозой обстрелов, маневрируя на квадроцикле, бойцы вывезли бабушку с линии огня. Сейчас она и другие спасенные жители Белого Колодезя уже в безопасности», — добавили в ГНСУ.

Видео: ГПСУ

Напомним, на заседании Совета обороны области приняли решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. «Это решение принято, чтобы заблаговременно вывести наше гражданское население и обезопасить его от возможных военных угроз», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Список населенных пунктов – читайте здесь.