Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ

В АО «Укрзалізниця» предупредили жителей Харьковщины и Полтавщины об изменениях в движении электричек.

По данным железнодорожников, с 4 июля по новому расписанию будут курсировать следующие поезда:

№6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (вместо 14:40 15:40),

№6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (вместо 22:38 – 23:44),

№6365 Ромодан – Гребенка 18:11 – 20:10 (вместо 13:56 – 15:40).

Также с субботы выводятся из графика движения следующие поезда:

№6368/6367 Гребенка – Лубны – Гребенка,

№6572/6654 Полтава-Южная – Берестин – Полтава-Южная,

№6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,

№6576/6658 Полтава-Южная – Берестин – Сахновщина,

№6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,

№6723 Милашенково – Ромодан.

Напомним, ранее в АО «Укрзалізниця» сообщали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа. Этот рейс заработал с 19 июня.