Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ
В АО «Укрзалізниця» предупредили жителей Харьковщины и Полтавщины об изменениях в движении электричек.
По данным железнодорожников, с 4 июля по новому расписанию будут курсировать следующие поезда:
- №6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (вместо 14:40 15:40),
- №6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (вместо 22:38 – 23:44),
- №6365 Ромодан – Гребенка 18:11 – 20:10 (вместо 13:56 – 15:40).
Также с субботы выводятся из графика движения следующие поезда:
- №6368/6367 Гребенка – Лубны – Гребенка,
- №6572/6654 Полтава-Южная – Берестин – Полтава-Южная,
- №6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,
- №6576/6658 Полтава-Южная – Берестин – Сахновщина,
- №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,
- №6723 Милашенково – Ромодан.
Напомним, ранее в АО «Укрзалізниця» сообщали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа. Этот рейс заработал с 19 июня.