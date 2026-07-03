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Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ

Общество 13:10   03.07.2026
Виктория Яковенко
Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ

В АО «Укрзалізниця» предупредили жителей Харьковщины и Полтавщины об изменениях в движении электричек.

По данным железнодорожников, с 4 июля по новому расписанию будут курсировать следующие поезда:

  • №6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (вместо 14:40 15:40),
  • №6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (вместо 22:38 – 23:44),
  • №6365 Ромодан – Гребенка 18:11 – 20:10 (вместо 13:56 – 15:40).

Также с субботы выводятся из графика движения следующие поезда:

  • №6368/6367 Гребенка – Лубны – Гребенка,
  • №6572/6654 Полтава-Южная – Берестин – Полтава-Южная,
  • №6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,
  • №6576/6658 Полтава-Южная – Берестин – Сахновщина,
  • №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная,
  • №6723 Милашенково – Ромодан.

Напомним, ранее в АО «Укрзалізниця» сообщали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа. Этот рейс заработал с 19 июня.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 13:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» предупредили жителей Харьковщины и Полтавщины об изменениях в движении электричек.".