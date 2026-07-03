Live

Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ

Суспільство 13:10   03.07.2026
Вікторія Яковенко
Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ

В АТ «Укрзалізниця» попередили жителів Харківщини та Полтавщини про зміни у русі електричок.

За даними залізничників, з 4 липня за новим розкладом курсуватимуть такі поїзди:

  • №6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (замість 14:40 15:40),
  • №6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (замість 22:38 – 23:44),
  • №6365 Ромодан – Гребінка 18:11 – 20:10 (замість 13:56 – 15:40).

Також з суботи виводяться з графіка руху наступні поїзди:

  • №6368/6367 Гребінка – Лубни – Гребінка,
  • №6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Полтава-Південна,
  • №6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,
  • №6576/6658 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина,
  • №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,
  • №6723 Милашенкове – Ромодан.

Нагадаємо, раніше в АТ “Укрзалізниця” повідомляли про запуск нового регіонального поїзда №854/853 між Харковом та Дніпром. Тепер дорога між обласними центрами займатиме лише чотири години. Цей рейс запрацював з 19 червня.

Читайте також: На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

По Харкову вдарили БпЛА: попередньо, є постраждалі (доповнюється)
По Харкову вдарили БпЛА: попередньо, є постраждалі (доповнюється)
03.07.2026, 14:05
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси
03.07.2026, 11:05
Черговий наступ на Харків? Коваленко про Козачу Лопань та панікерів
Черговий наступ на Харків? Коваленко про Козачу Лопань та панікерів
03.07.2026, 11:52
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ
03.07.2026, 11:30
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
03.07.2026, 10:21
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
Новини Харкова – головне 3 липня: активізація на фронті, “приліт” БпЛА
03.07.2026, 14:00

Новини за темою:

03.07.2026
На Харківщині знайшли чоловіка, який «замінував» автовокзал – поліція
02.07.2026
13 «шахедів» знищили прикордонники на Харківщині: як збивали БпЛА (відео)
01.07.2026
Двоє чоловіків потонули на Харківщині: поліція повідомила подробиці трагедій
01.07.2026
Воювали за РФ на Харківщині й пограбували чоловіка: кого вважають зрадниками
01.07.2026
Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» попередили жителів Харківщини та Полтавщини про зміни у русі електричок.".