Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ
В АТ «Укрзалізниця» попередили жителів Харківщини та Полтавщини про зміни у русі електричок.
За даними залізничників, з 4 липня за новим розкладом курсуватимуть такі поїзди:
- №6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (замість 14:40 15:40),
- №6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (замість 22:38 – 23:44),
- №6365 Ромодан – Гребінка 18:11 – 20:10 (замість 13:56 – 15:40).
Також з суботи виводяться з графіка руху наступні поїзди:
- №6368/6367 Гребінка – Лубни – Гребінка,
- №6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Полтава-Південна,
- №6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,
- №6576/6658 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина,
- №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,
- №6723 Милашенкове – Ромодан.
Нагадаємо, раніше в АТ “Укрзалізниця” повідомляли про запуск нового регіонального поїзда №854/853 між Харковом та Дніпром. Тепер дорога між обласними центрами займатиме лише чотири години. Цей рейс запрацював з 19 червня.