Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ

В АТ «Укрзалізниця» попередили жителів Харківщини та Полтавщини про зміни у русі електричок.

За даними залізничників, з 4 липня за новим розкладом курсуватимуть такі поїзди:

№6656 Берестин – Сахновщина 13:40 – 14:40 (замість 14:40 15:40),

№6659 Сахновщина – Берестин 22:18 – 23:24 (замість 22:38 – 23:44),

№6365 Ромодан – Гребінка 18:11 – 20:10 (замість 13:56 – 15:40).

Також з суботи виводяться з графіка руху наступні поїзди:

№6368/6367 Гребінка – Лубни – Гребінка,

№6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Полтава-Південна,

№6657/6579 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,

№6576/6658 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина,

№6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна,

№6723 Милашенкове – Ромодан.

Нагадаємо, раніше в АТ “Укрзалізниця” повідомляли про запуск нового регіонального поїзда №854/853 між Харковом та Дніпром. Тепер дорога між обласними центрами займатиме лише чотири години. Цей рейс запрацював з 19 червня.