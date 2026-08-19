Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував десять разів у районі Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Бочкового та Охрімівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили два штурми біля Новоосинового та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 239 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 130 дронів-камікадзе та здійснили 3070 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 27 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіяни сьогодні такі: